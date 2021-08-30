تعرف على الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021
كتب:
أحمد أبوضيف
12:44 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي وإعلان الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، إلى جانب الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وموعد التقدم إليها والأعداد المقررة لها، والكشف أيضًا عن الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021، والشعبة العلمية علوم ورياضة.
الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021.. آداب وسياحة
وأوضح وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021، والتي جاء كالآتي: كليات التربية تعليم أساسي، وكليات الآداب شعبتي انتظام وانتساب، وكليات الحقوق انتظام وانتساب، وكليات السياحة والفنادق، وكليات الخدمة الاجتماعية، بعدد من الجامعات المصرية، على أن يتمّ إتاحة التسجيل للرغبات غداً الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ولمدة 5 أيام، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للتنسيق.
وعن المعاهد الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021، أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ هناك العديد من المعاهد العليا الحكومية والخاصة ستكون متاحة لطلاب الشعب الأدبية خلال تنسيق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، بجانب أن هناك فرصة ايضا لطلاب الحاصلين على 60% في الشعبة الأدبية فما أقل، التقدم للالتحاق أيضًا بالعديد من التخصصات العلمية الجديدة والبرامج التي تمّ ضخها بالجامعات الأهلية والخاصة، وفقًا لرغبتهم الشخصية وقدرتهم على الإلتحاق بالتخصصات المتميزة.
الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021
ونوهت المصادر، لـ«الوطن»، إلى أنَّ الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2021، تمّ الإعلان عنها مباشر لجميع الطلاب عقب الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، وذلك بعدماً اكتملت غالبية الكليات بالالتحاق بالجامعات الحكومية.
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