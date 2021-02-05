المخرج حسني صالح ينعى عزت العلايلي برسالة اعتذار: «حقك عليا قصرت معاك»

نعى المُخرج حسني صالح، الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، داخل منزله بشكلٍ مفاجئ.

وتقدّم حسني صالح، باعتذارٍ للفنان عزت العلايلي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «حقك عليا قصرت معاك.. ما زال صوتك يتردد على سمعي.. أحببتك لله في الله، وكان ما بيننا ود وحب نقى.. ألقاك على خير يا عزيز يا غالي.. رحمة الله عليك إنت في مكان أفضل.. ادعو له فهو إنسان خلوق طيب».

يذكر أنّ حسني صالح، أخرج العديد من المسلسلات، منهم «شيخ العرب همام»، و«الرحايا حجر القلوب»، و«وادي الملوك»، و«خلف الله»، و«الوسواس» و«بنت القبايل».

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد نعى الفنان عزت العلايلي، إذ قال في تصريحات تلفزيونية، إن الفقيد الراحل كان مهموما بكل ما يشغل الأسرة الفنية جمعاء، وهو شخص لن يعوض على الساحة الفنية عامة.

كما تقدّمت الفنانة يسرا، بخالص العزاء إلى أسرة الفنان عزت العلايلي، إذ قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أخي وصديقي وعشرة عمري الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ستظل في قلوبنا وعقولنا جميعًا بأعمالك وإبداعك وإنسانيتك اللي مالهاش حدود، هتوحشنا يا غالي.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم الأسرة جميعًا الصبر والسلوان.. خالص عزائي للعائلة جميعًا».

وقالت الفنانة إلهام شاهين، قد نعت الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «خبر فظيع.. أنا حزينة جدا جدا.. وداعا صديقي الغالي وعشرة عمري.. أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان.. وفنان عظيم له بصمة خاصة جدا.. ومثقف رائع.. وبيحب فنه وبلده بكل جوارحه».