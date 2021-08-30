محافظ بورسعيد: شركة متخصصة لجمع المحاصيل الزراعية وتسويقها

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على لقاء المزارعين بشرق بورسعيد، وأدار حوارا مفتوحا معهم للحديث بشأن أوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من المحافظة وذلك خلال جولته الميدانية اليوم الإثنين، لتفقد موسم حصاد الأزر بشرق بورسعيد، بحضور عدد كبير من مزارعى شرق بورسعيد ومسؤولى مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية مطالبهم ورغباتهم التى توفر لهم سبل الراحة، مشيرا إلى توزيع 300 طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعا لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة.

المحافظ: عقود تمليك موثقة ومميكنة سيتم توزيعها على المزارعين خلال الفترة القادمة

وأوضح أنه تلبية لرغبات ومطالب المزراعين، سيتم توزيع عقود تمليك موثقة مميكنة للمزارعين خلال احتفالية كبرى تقيمها المحافظة خلال الفترة القادمة بحضور رئيس هيئة التعمير، وذلك استجابة لمطالبهم خلال اللقاءات السابقة مع محافظ بورسعيد .

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد سوف تنتج 400 طن يوميا من الأسمدة سيتم استغلالها وتوزيعها بالشكل الأمثل على المزارعين، لافتا إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها فى مصر بتكلفة 20 مليار جنيه بشرق بورسعيد .

التعاون مع شركة متخصصة فى جمع المحاصيل الزراعية وتسويقها

كما أعلن محافظ بورسعيد التعاون مع شركة متخصصة ومسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات، وإنشاء مضرب أرز بالمنطقة الصناعية بطاقة 100 ألف طن في اليوم ، فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجى كافى من المحاصيل الغذائية الأساسية .

التصدى للجمعيات المخالفة لمنع استغلال المزارعين

وناشد مزارعى بورسعيد، بالتصدى لمحاولات استغلال البعض، ومواجهة الجمعيات التى تقوم باستغلالهم وعدم التعامل معهم، مؤكدا أن المحافظة تعد الداعم الأول للمزارعين وتوفر لهم كافة سببل الرعاية والحفاظ على حقوقهم ، مشيرًا إلى توقيع العقوبات القانونية على الجمعيات المخالفة، منعا لمحاولات استغلال المزارعين.