محافظ بورسعيد يطالب بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سهل الطينة

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مديري التموين والإسكان والتضامن الاجتماعي ومؤسسة "نور مشكاة"، ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إقامة جمعية تعاونية استهلاكية للأهالي لصرف المقررات التموينية، وكذلك تقديم السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بالجمعية.وأكد المحافظ على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ونشاطها بالمنطقة والتفاعل مع المواطنين.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال جولته التففدية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بسرعة إقامة بدال تمويني داخل الجمعية التعاونية بسهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين خلال جولته وكذلك التيسير عليهم بدلا من الذهاب لبورفؤاد للحصول على الدعم التمويني .