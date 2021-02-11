«الزراعة» تبحث آليات حل مشاكل منتفعي أراضي «سهل الطينة» ببورسعيد

قام الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بزيارة تفقدية للأنشطة الزراعيه بمنطقة سهل الطينة، بمشروع تنمية 456 ألف فدان بسيناء، والمرور على بعض زراعات الموسم الشتوي بالمنطقة.

وعُقد مؤتمر جماهيري مع المنتفعين بأراضي سهل الطينة، لبحث مشاكلهم المتعلقة بالزراعة، وسداد الأقساط المستحقة عليهم، وكذلك غرامات التأخير والفوائد، وأيضًا تفعيل محطة الميكنة الزراعية بالمنطقة، وتزويدها بالآلات والمعدات الزراعية اللازمة.

وتطرق المؤتمر إلى التنسيق مع مركز بحوث الصحراء بشأن توفير الدعم الفني الإرشادي والبحثي، وزيادة مشاركة مركزي البحوث الزراعية والصحراء في الأنشطه الإرشادية والبحثية بالمنطقة، وأيضًا تسهيل الحصول على «كارت الفلاح».

وأشاد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، خلال اللقاء الجماهير، بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، وناشد المزارعين بضرورة التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة لإنهاء الإجراءات المالية والإدارية لاستلام عقودهم، حتي يتسنى لهم الاستفادة من كافه الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.