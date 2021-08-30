للمصريين في الخارج.. كيفية استثمار أموالك في البورصة

تحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استثمار المصريين في الخارج في البورصة المصرية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، واستجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية إدخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم، وذلك من خلال فيديوهات يجرى نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، و لتوضيح لهم كيفية الاستثمار عن طريق البورصة المصرية، وماذا تعنيه صناديق الاستثمار.

«الهجرة» تنشر فيديوهات للمصريين في الخارج عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

وأوضحت «الهجرة» أن صناديق الاستثمار تقدم إمكانية الاستثمار في مجموعة من الأسهم والأصول الأخرى المتنوّعة من مكان واحد ودون الحاجة لمتابعة أداء كل شركة على حدة، إذ تعتبر خيارًا جيدًا لمن لا يمتلك الكثير من الخبرة أو الوقت لمتابعة السوق بشكل دائم، خاصة وأنه يقيم خارج مصر، ويريد استثمار طويل الأجل أو قصير الأجل

«الهجرة» ترشح للمصريين في الخارج مكاتب سمسرة معتمدة من الحكومة المصرية

وتحرص وزارة الهجرة على مساعدة المستثمرين وذلك من خلال شركات الاستثمار في البورصة والتي توضح للمصريين في الخارج كيفية التعامل والاستثمار، كما تساعد في تحديد الخطط الاستثمارية وتعتبر صناديق «ازيموت مصر» خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأول صندوق استثمار يكتتب فيه البنك المركزي المصري

البورصة المصرية تتيح تطبيق للمصريين في الخارج لمعرفة كيفية الاستثمار

وأعلنت البورصة المصرية أنه جرى توفير تطبيق Du Trade الذي يتوافر بنسختين (عربية وإنجليزية)، وذلك من خلال تليفون «الأندرويد والأيفون» وذلك يساعد المصريين في الخارج على اتخاذ قرارات مدروسة بعد شرح كل المعلومات التي يحتاج إليها المستمثر في الخارج، بالإضافة إلى تعرفھم عن البورصة وأسعار الأسھم والسندات لحظة بلحظة.