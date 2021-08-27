سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021 في البنوك المصرية

تباينت أسعار اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو بشكل مستمر، تستعرض «الوطن» سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك مثل بنك عودة والبنك الأهلي والبنك المركزي المصري، وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

سجل سعر اليورو اليوم، في بنك عودة، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وأيضا سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.38 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر اليورو اليوم، في المصرف المتحد نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib، نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.45 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.40 للشراء، و21.62 جنيه للبيع.