أشقاؤه صدموه بـ«مرجيحة».. إصابة رضيع بكسر في الجمجمة بالدقهلية

أُصيب طفل رضيع، بمدينة «نبروه» في محافظة الدقهلية، بكدمة شديدة في الرأس واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، إثر قيام أشقائه بدفع «أرجوحة الأطفال» بشدة فاصطدمت برأسه، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.

ورود بلاغ بإصابة طفل باشتباه كسر في الجمجمة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل «حمزة مصطفي صالح»، عمره عام واحد ومقيم طرف أسرته في بندر نبروه، مصابا بكدمة شديدة في الرأس واشتباه كسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ إدعاء حادث عارض.

والدة الطفل: الأطفال أصابوه حال لهوه بجوار أرجوحة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلي المستشفى وبالفحص وبسؤال والدته المدعوة «أماني زكريا محمود»، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت في محضر الشرطة، أنه في أثناء لهو ابنها بالمنزل اصطدم رأسه بجسم صلب «أرجوحة أطفال» نتيجة اندفاعها بشدة تجاهه من قبل أولادها الصغار مما أدي إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك وجار الاستعلام عن حالة الطفل المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8252 جنح مركز نبروه لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة.