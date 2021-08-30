تعيين 2277 شابا منهم 31 من ذوي القدرات في المنوفية

عيّنت مديرية القوى العاملة في المنوفية، 2277 شابا بينهم 31 من ذوي القدرات الخاصة، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، عن طريق شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5395 شابا باحثا عن العمل، حسب ما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

صرف 25 ألف جنيه منح لـ11 عاملا

وأشار الوزي بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، إلى أنّ المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة، منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بلغت 25 ألف جنيه لـ11 عاملا، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ4 عمال، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، وصرف رعاية صحية للعاملين بمبلغ 4000 جنيه.

وأوضح علي حامد الزقم، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أنّ المديرية استخرجت 1910 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

التفتيش على 1011 منشأة

وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 1011 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 233 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 511 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضرا للمنشآت المخالفة.