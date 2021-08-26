القوى العاملة توفر 1931 فرصة عمل برواتب من «1200 إلى 3750 جنيها»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تمكن الوزارة من توفير 1325 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، أسيوط، المنيا، الدقهلية، السويس، المنوفية، دمياط، أسوان، والبحيرة ، والإسماعيلية، الوادي الجديد، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 606 فرصة عمل، لافتا إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 15 مشرف أمن براتب 3750 جنيها، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و65 فرد أمن.

وتابع: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية تتمثل في 10 منسقة ميدانية، و52 مراقب جودة، و10 عمال سنجر، و8 عمال إنتاج، و62 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال خدمات، و 200 عامل ملابس، و20 عامل غزل، و200 عامل خياطة، و102 عامل مساعد، و10 فنى مكواة، و 2 طبيب صيدلي، و5 أخصائي مشتريات، و2 أخصائى رقابة جودة، و5 أخصائي أبحاث وتطوير، وفرد أمن، و2 عاملة تشغيل ماكينة.

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 10 فنى مكبس، و10 فنى فرز، و10 فنى خطوط جليز، وفي الدقهلية متوفر 20 منسق أرفف، و15 منسق ممرات، و 20 عامل نظافة، و 5 منسق ميداني، و 3 مندوب بيطري، و 8 عمال تحميل، وفرد أمن، وسائق، و50 وسيط تأمين، و2 عامل رخام.

وتم أيضا توفير فرص عمل بدمياط شملت: 2 عمال تقطيع وتجهيز، و 2 عامل مناطق عامة، و2 مساعد مضيف، و5 حارس أمن، و7 عمال إنتاج، وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ25 عامل سنجر، و60 عامل أوفر، و35 عامل أورليه، و25 عامل جودة.

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط والإسماعيلية تضمنت: 20 عامل إنتاج، و 5 عمال نظافة، و3 منسق ميداني، كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت: 28 مسئول ائتمان، و4 فرد أمن، و 2 عمال خدمات، ومحاسب ، ومهندس ميكانيكا، و10 عمال تعبئة، و كهربائي، و31 أخصائي تمويل، وبائع، و8 مدرس لغة إنجليزية وعربية، و 4 مهندس حاسب آلي ، و 2 مترجمة ، و 6 مشرفة ، و4 دادة.

وفي المنيا، يوجد 41 فرصة عمل متاحة، منها: 6 محاسبين، و أخصائي موارد بشرية، و 6 شئون قانونية، و 2 امين مخزن، و 10 فرد أمن، و10 عمال خدمات معاونة، و3 مندوب دعاية وتسويق، و2 مندوبة تنفيذ، وكاشير، كما تم توفير فرص عمل شملت، محاسبة، وعاملة نظافة، وسائق جرار زراعي بمحافظات الوادي الجديد وأسوان.