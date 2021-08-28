وزير القوى العاملة يشهد فعاليات «مهارتك أساس مهنتك» بالأقصر

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، فعاليات مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»، والتي اُقيمت داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الكرنك شمال محافظة الأقصر، بحضور ممثل برنامج الأغذية العالمي برافين أجراوال، وقيادات وزارة القوى العاملة، فضلًا عن مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم.

يأتي ذلك في ظل متابعة الوزارة ودورها في الاهتمام بالشباب من الجنسين ومتابعة سوق العمل وتأهيلهم له، مع عقد العديد من التدريبات بمراكز التدريب المهنية داخل محافظة الأقصر، بهدف تأهيل شباب المحافظة لسوق العمل سواء السياحي أو التجاري داخل المحافظة السياحية، وذلك بشكل مستمر ودوري من خلال مراكز التدريب.

إعداد معلومات وبيانات الخريجين الجدد في المجال السياحي

من جانبه، أوضح عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، أن وزير القوى العاملة أشاد بمراكز التدريب داخل محافظة الأقصر، وبدورها المهم في إعداد الشباب لسوق العمل السياحي داخل المحافظة السياحية، فضلًا عن عقد العديد من دورات التدريب المهني التي يتم تنظيمها من قبل مركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالأقصر.

ولفت إلى تأكيد الوزير على إعداد معلومات وبيانات الخريجين الجدد من المجال السياحي، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التواصل مع الفنادق والمنشآت السياحية داخل المحافظة.

تكريم 22 شابا

وأشار مدير مديرية القوى بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تأكيد الوزير على دور منظمة الغذاء العالمي والتعاون مع الحكومتين المصرية والإيطالية في التدريب المهنى وإعداد الشباب في مختلف المجالات، لافتًا إلى تكريم الوزير لـ22 من الشباب والشابات خريجي دورة التدريب السياحي بالمحافظة.

وفي لقاءه مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أمس، كشف وزير القوى العاملة، عن تنفيذ مشغل للفتيات من خريجي برامج التدريب المهنى في المنطقة، من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكذلك محافظة الأقصر، بهدف توفير مكان قريب للفتيات المتدربات، أو من خلال إعداد وحدات متنقلة تكون مشغل حيث يسمح لهم باستخدام جميع المهارات والخبرات التي حصلوا عليها من خلال التدريب المهني، بما يعمل على تحسين مستوى المعيشة لديهم فيما بعد.