محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 95%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم، حيث بلغت نسبة النجاح 95.70% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الاعدادية.

المحافظ يشيد بدور التربية والتعليم في تربية النشء

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، اليوم، وأعرب محافظ سوهاج، عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف 677 طالبا

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف 677 طالب وطالبة، حضر منهم 16 الف و 493 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحون الحاصلون علي 50% فأكثر 15 الف 783 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95.70%، لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الإعدادية العامة للدورين الأول والثاني 98.33% .

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، في 21 يونيو الماضي، بنسبة نجاح 78.29%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريح صحفي آنذاك، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 78 ألف 894 طالب وطالبة، حضر منهم 78 ألف 229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف 141 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.29% .