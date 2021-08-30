محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 95%

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 95%
كتب:
خالد الغويط
03:13 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني
اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم، حيث بلغت نسبة النجاح 95.70% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الاعدادية.
المحافظ يشيد بدور التربية والتعليم في تربية النشء
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، اليوم، وأعرب محافظ سوهاج، عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.
عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف 677 طالبا
وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف 677 طالب وطالبة، حضر منهم 16 الف و 493 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحون الحاصلون علي 50% فأكثر 15 الف 783 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95.70%، لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الإعدادية العامة للدورين الأول والثاني 98.33% .
جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، في 21 يونيو الماضي، بنسبة نجاح 78.29%.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريح صحفي آنذاك، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 78 ألف 894 طالب وطالبة، حضر منهم 78 ألف 229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف 141 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.29% .