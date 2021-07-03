«تعليم سوهاج»: 23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2021 داخل 80 لجنة

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2021 بسوهاج، يوم 10 يوليو الجاري.

وأضاف أن الامتحانات التجريبية التي أجريت، كانت تجربة لكيفية أداء الطلاب الامتحانات، وتم الاطمئنان علي سير الامتحانات، والتأكد التام من عدم وجود مشاكل في الدخول على التابلت ونظام «البابل شيت»، وأن الامتحانات كانت سلسلة.

23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2021 بسوهاج

وأوضح أن اللجان التي أدي الطلاب فيها الامتحانات التجريبية هي نفسها التي سيؤدون فيها امتحانات الثانوية العامة 2021 بسوهاج، نهاية العام، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام يبلغ حوالي 23 ألف طالب وطالبة داخل 80 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية، وتم تجهيز بوابات التعقيم في مداخل كل المدارس المقر ران يؤدي فيها الطلاب الامتحانات، وسيتم تعقيم اللجان قبل أداء الامتحانات وبعد أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم في انتظار وصول الملاحظين والمراقبين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان خلال الفترة المقبلة، وسيتم توفير كافة وسائل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

تطعيم المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2021 بسوهاج بلقاح كورونا

واكد وكيل التعليم بسوهاج، توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة؛ لتطعيم المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2021 بسوهاج بلقاح فيروس كورونا، وتم إرسال الكشوف للصحة وقبل بداية الامتحانات سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين المشاركين في الامتحانات، لضمان عدم وصول العدوى للطلاب.

وأوضح أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بشكل حاد في محافظة سوهاج، بسبب الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، موجهًا رسالة طمأنة الي أولياء الأمور بأن الامتحانات ستكون في مستوى الطلاب وهناك أسئلة تقيس القدرات الخاصة للطلاب، وأن الامتحانات التجريبية التي تم عقدها كانت بمثابة قياس لقدرات الطلاب وأي ملاحظات أثناء الامتحانات تم إرسالها إلى الوزارة.

وطالب وكيل التعليم بمحافظة سوهاج، طلاب الثانوية العامة بعدم الخوف من الامتحانات لأنها ستكون في مستوى الطالب المتوسط.