«تعليم سوهاج»: 125 مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل بفضل «حياة كريمة»

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، إنَّ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أثر كبير على الأرض، وقطاع التعليم نال منها نصيب الأسد في محافظة سوهاج، حيث يوجد نحو 125 مدرسة دخلت الخدمة في بداية العام الدراسي الجديد بتكلفة مليار جنيه.

وأضاف أنَّ هذه المدارس الجديدة ستسهم في العملية التعليمية وتحقق أول مكون من مكونات العملية التعليمية وهو مكون الإتاحة، خصوصا أن الـ125 مدرسة موزعة على 7 مراكز على مستوى سوهاج، إضافة لعدد كبير من المدارس بالمراكز خارج مبادرة «حياة كريمة» والتي تستوعب نحو 100 ألف طالب، مما يحقق جودة العملية التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التعليم في سوهاج، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المبادرة التكامل الحقيقي بين القطاعات المختلفة، فقديمًا عند بناء مدرسة كانت تتوقف بعض القطاعات لمدة عامين لتركيب عدادات الكهرباء والماء.

وأشار إلى أنَّ تطوير المدارس يؤثر إيجابيًا على العملية التعليمية والمخرج التعليمي وبناء الإنسان المصري الذي يتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا، خصوصًا أن الفتاة أو الصبي حينما يجلسان بمكان يليق بهما وآدميًا، تصل المعلومات بصورة سريعة لهما، كما يخلق جيل قادر على المنافسة العالمية والمحلية.