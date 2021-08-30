آخر ظهور لـ أسامة عباس قبل التدوينة المزيفة.. من 5 سنين مع رشوان توفيق

استيقظ الجمهور صباح اليوم، على انتشار تدوينة للفنان أسامة عباس، عبر موقع «تويتر» يقول فيها للمنتجين إنه مازال على قيد الحياة ويريد العودة إلى الفن « لو المنتجين مش معتبريني عايش.. فأنا عايش وعاوز أشتغل».

وقال أسامة عباس، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لم يوجه أي مناشدات للمُنتجين خلال الساعات الماضية، بشأن عودته إلى الساحة الفنية مجددًا، موضحًا أنه يتلقى عروضًا فنية كثيرة ويعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا ترقى لتاريخه الفني.

وترصد «الوطن» آخر ظهور للفنان الكبير قبل التدونة المزيفة، حيث ظهر أسامة عباس كضيف في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة «إسعاد يونس»، قبل خمس سنوات، في حلقة بعنوان «الكبيران» حيث استضافته مع الفنان رشوان توفيق.

وصرح «عباس» خلال البرنامج، «أول دور مختلف ليا كان المازني في مسلسل العملاق عن قصة حياة عباس العقاد».

أسامة عباس مع أبطال «رأفت الهجان»

كما ظهر منذ ثلاثة أعوام، في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة بعنوان «أبطال مسلسل رأفت الهجان بعد 30 عاماً»، حيث استضاف كلا من عفاف شعيب وأحمد ماهر وتهاني راشد وعلا رامي وأسامة عباس.

وكان آخر ظهور درامي للفنان أسامة عباس، في مسلسل «عوالم خفية» في رمضان 2018، بطولة الفنان عادل إمام وصلاح عبدالله وفتحي عبدالوهاب وبشرى، حيث قدّم من خلاله دور «مندور شكري»، والمسلسل من إخراج رامي إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

أهم أعمال «أسامة عباس»

شارك الفنان أسامة عباس في ما يقرب من 300 عمل فني منها الدرامي والسينمائي، وتعتبر من أهم المسلسلات التي شارك بها «العملاق»، و«رأفت الهجان2»، و«السفينة والربان»، و«ملك روحي»، و«محمود المصري»، و«الدالي1»، و«ماما في القسم»، و«فيرتيجو»، و«أنا وبابا وماما ج1 وج2»، و«سابع جار»، و«عوالم خفية»، ومن أهم أفلامه «الواد محروس بتاع الوزير»، و«هاللو أمريكا»، و«سنة أولى نصب»، و«خالتي فرنسا».