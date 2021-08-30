نقابة الممثلين عن «تدوينة» أسامة عباس: الأمر لن يمر دون محاسبة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بياناً، للتعليق على تداول تدوينة منسوبة للفنان أسامة عباس على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بحث الأخير عن فرصة عمل له، بعد مشوار فني طويل.

وأعربت النقابة، ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها، عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، والذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن «عباس» عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حذرت نقابة المهن التمثيلية من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، مشيرة إلى أنها لن تسمح أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها، ويجب صونها وحمايتها.

أسامة عباس يرد على شائعات احتياجه للعمل

ونفى الفنان أسامة عباس، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن اعتزاله العمل الفني، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه لم يُفكر في هذا القرار قط.

وأرجع أسامة عباس، ابتعاده عن الساحة الفنية قرابة ثلاثة أعوام ماضية وغيابه عن الأضواء، إلى رغبته في التعايش وسط أجواء هادئة بعيدًا عن «دوشة البلاتوهات»، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا فنية عدّة خلال الفترة الماضية إلا أنه كان يعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا تليق بمشواره الفني أو جمهوره.