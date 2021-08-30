توفيت منذ 5 أيام.. العثور علي جثة عجوز في حالة تعفن بالدقهلية

توفيت عجوز داخل شقتها في محافظة الدقهلية، منذ 5 أيام، بقرية «دموه»، مركز دكرنس، وعثر شقيقها وجارها علي جثتها في حالة تعفن رمي، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورود بلاغ بالعثور علي جثة عجوز

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بالمساكن الشعبية بقرية دموه.

شقيق المتوفاة: مريضة سكر وقلب وغير متزوجة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأخير بعقار مكون من خمسة طوابق، ووجود جثة «أمينة.م.أ» 67 سنة، مسجاه على وجهها بحجرة نومها وترتدي ملابسها كاملة في حالة تعفن رمي، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ ووجود متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية.

وبسؤال كل من شقيقها وجارها، قررا في محضر الشرطة، بأن المتوفاة تقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ، وتعاني من أمراض السكري والقلب، ولم يشاهدها الثاني منذ 5 أيام فقام بالاتصال بالأول والذي حضر وقام بفتح الشقة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضاف الأول أنها غير متزوجة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5595 إداري مركز دكرنس لسنة 2021

وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفي حالة عدم وجود شبهه جنائية يصرح بالدفن، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهه جنائية وجرى تسليم الجثة لذويها.