العثور على جثة عجوز متعفنة بالمحلة.. قاطعه أبناؤه لخلافات عائلية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية، توجيهات لرئيس نيابة أول المحلة، اليوم، بإنهاء إجراءات السماح بدفن جثة عجوز، عُثر عليها متعفنة داخل منزله بمنطقة المحجوب.

النيابة العامة تقرر دفن جثة عجوز متعفنة داخل منزله بالمحلة

واطلع أعضاء النيابة العامة علي تقرير طبي يكشف أن الوفاة طبيعية، وأن الجثة تحللت بعد 14 يومًا من الوفاة، وسلمت الجثة إلي ذويها لدفنها.

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة المحجوب، أفادوا خلاله بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بأحد المنازل.

تفاصيل اكتشاف وفاة العجوز داخل منزله

انتقلت القيادات الأمنية تحت رئاسة الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، وكشفت التحريات الأمنية وفاة «محمد عبد السميع ابراهيم»، 70 عامًا، يعيش بمفرده داخل المنزل ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، بعد أن تبين تحللها نظرا لمرور 14 يوماً على الوفاة، واستخراج تصريح بالدفن.

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة أن العجوز امتنع أبنائه عن زيارته خلال الأشهر الماضية بدعوى خلافات أسرية فقاطعوه حتي وافته المنيه إثر أزمة قلبية أودت بحياته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا لاستكمال الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.