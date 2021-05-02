العثور على جثة عجوز متوفاة داخل شقتها في كفر الشيخ

عثر رجال مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، على جثة سيدة في العقد السابع من العمر، داخل شقتها بمدينة بيلا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من العميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا، بتلقيه بلاغًا من أحد أهالي مدينة بيلا ، يفيد بانبعاث روائح كريهة من شقة جارتهم «ر.ج.م.»، 74 سنة، بدائرة قسم بيلا.

وعلى الفور انتقل الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، ومعاونيه، إلي مكان الواقعة، وتم التدخل وفتح الشقة من قبل رجال الشرطة، حيث تم العثور على جثمان السيدة فى بداية التحلل مما يؤكد وفاتها منذ يومين، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان لمشرحة مستشفي كفر الشخ العام.

وكشفت التحريات أن السيدة المتوفاة تعيش بمفردها في شقة بالدور الأرضي، وبسؤال الجيران وشهود العيان بالمنطقة، أجمعوا على أنها لم تخرج من منزلها منذ يومين كما هى عادتها.

وتبين من الفحص المبدئي أن الوفاة طبيعية، ولا توجد ثمة شبهة جنائية حول الوفاة.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطبيب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية.