«صحة قنا»: لقاح كورونا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس

قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، إن الوزارة تستهدف تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بلقاح كورونا، لأن التطعيم هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس، و85% من الملقحين لن يصابو بفيروس كورونا نهائي والـ15% لن يحتاجوا للحجز في المستشفيات، مناشدا المواطنين بالدخول على موقع الوزارة والتسجيل، حيث أنهت محافظة قنا تطعيم 155 ألف مواطن على مستوى 13 مركزا ثابتا و35 فرقة متنقلة.

التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، خلال حديثه مع أحمد الأفيوني، مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنه مطلوب من المواطنين الدخول على موقع الوزارة والتسجيل لتلقي اللقاح، وحال تعثر التسجيل، فالفرق المتنقلة موجودة في كل مكان وتستطيع التسجيل للحصول على التطعيم في الحال، حفاظا على الأسرة والمجتمع، حيث يعتبر التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن اللقاحات آمنة تماما، وجميع الأمصال متوافرة في كل المراكز، وكل مواطن يتلقى التطعيم المناسب له ولصحته.

155 مواطن تلقوا للقاح لم يحدث بينهم إصابة واحدة

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا إلى أن الـ155 مواطن الذين تلقوا للقاح لم يحدث بينهم إصابة واحدة تستدعي الدخول للمستشفى أو حالات وفاة، فالمصل آمن تماما وفعال، ولابد من مراعاة المجتمع والأسر والخوف عليهم وحمايتهم، مشددا على أن التنسيق يجري على أعلى مستوى بين الوزارات المختلفة وبين وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تم العمل مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم العاملين، خصوصا وأن لهم أيقونة خاصة على موقع تلقي اللقاح لسرعة تلقيهم الرسالة الخاصة بموعد تلقي اللقاح، ومن المقرر قبل دخول المدارس تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم بجرعتين لقاح كورونا.

مراكز تلقي اللقاح تعمل من 9 صباحا لـ9 مساءا

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا أنه جاري التنسيق مع جامعة جنوب الوادي وتم تحديد 10 نقاط لتلقي اللقاح لجميع الطلاب المقيدين والجدد، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة قبل العام الدراسي وبدايته لضمان إتمام العام الدراسي الجديد دون مشكلات، مشيرا إلى أن كل مراكز تلقي اللقاح تعمل من 9 صباحا لـ9 مساءا ومعهم الفرق المتنقلة، ومراكز تلقي المسافرين للقاح 5 مراكز، والعمل يسير بانتظام والتطعيمات كلها متوافرة، سواء جونسون أو استرازنيكا.