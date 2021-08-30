«صحة النواب»: تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا «إجباري»

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ الدولة مهتمة بالتوسع في تطعيم المصريين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي سيكون الشغل الشاغل للجهات التنفيذية الفترة المقبلة، قبل زيادة أعداد إصابات كورونا، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأضاف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حثّ طلاب الجامعات على ضرورة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، مع إتمام إجراءات القبول في الجامعات، موضحا أنّ هذا الإجراء سيكون إجباريا قبل بدء العام الدراسي الجديد، لحماية الطلاب من توابع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأوضح حاتم، أنّ تخصيص أماكن للطلاب لتلقي لقاحات كورونا في الجامعات الحكومية أو الأهلية، سيساعد على مواجهة هذا الوباء، مؤكدا أنّ الدولة لا تملك بديلا سوى الإسراع بتطعيم قطاع عريض من المصريين، خاصة أنّ الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي بدأت بنهاية الشهر الحالي، ستكون سريعة الانتشار، فضلا عن اختلاف أعراض الإصابة بها عن غيرها.

وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أنّ الدولة بحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الخاص والمدني، لتوفير أماكن مجهزة ومتنقلة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية.

ووجّه حاتم، رسالة إلى الشعب المصري، طالبهم خلالها بتسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح بجرعتيه، متابعا أنّ اللقاح لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه يحدّ تطور الأعراض ويمنع تحولها إلى «أشد خطورة».

توفير لقاح كورونا لتطعيم طلبة الجامعات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، أنّ الحكومة وفرت كميات من اللقاحات ضد فيروس كورونا في الجامعات منذ أمس.

تسجيل البيانات عبر موقع وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إجراءات تسجيل اللقاح عبر موقع وزارة الصحة، حيث تضمّنت الضغط على تسجيل لطلب اللقاح، ثم تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، وإدخال بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف.