تخصيص مدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية كمركز لتلقي لقاح كورونا

قررت صحة الإسكندرية تخصيص مدينة البعوث الإسلامية، كمقر جديد لاستقبال الراغبين في تلقي لقاح كورونا، لتخفيف التزاحم على مراكز الصحة، من أجل زيادة نسبة الحاصلين على اللقاح تزامنا مع دخول الموجة الرابعة للفيروس.

عنوان مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية

مدينة البعوث الإسلامية، هى مدينة تابعة للأزهر الشريف، وتتوجد في منطقة العصافرة بحرى شرق الإسكندرية، على طريق الكورنيش، بجوار فندق ضباط القوات المسلحة التليفون: 035560490 - 035488932 الفاكس: 035488010

لقاح فيروس كورونا في الإسكندرية

وتعد مدينة البعوث الإسلامية من المراكز الكبري الذى تم افتتاحها من قبل وزارة الصحة والسكان لاستقبال أكبر عدد من المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا، تزامنا مع تخصيص العديد من المراكز في محافظات أسيوط والشرقية وقنا، بالإضافة إلى مركز أرض المعارص بمدينة نصر بالقاهرة، ومركز بمبنى أكاديمية الفنون بالجيزة، حيث يسمح كل مركز بتطعيم ما يقرب من 10 إلى 20 ألف مواطن يوميًا.

وتستقبل مدينة البعوث الإسلامية، المسافرين كأولوية ثم يتم استقبال باقي المواطنين من الفئات المختلفة، إلى جانب تواجد اللقاح في أكثر من مركز من مراكز الصحة.

صحة الإسكندرية

وقال الدكتور سعيد السعقان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن مدينة البعوث الإسلامية مركز من المراكز الكبري المخصصة لتلقي لقاح كورونا من أجل استقبال المواطنين للحصول على اللقاح، مع زيادة نسبة أعداد الحاصلين على اللقاح خاصة وأن الإسكندرية من المحافظات الأولي التي حققت نسبة عالية في الحصول على اللقاح.