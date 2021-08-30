ختام فعاليات مبادرة «اعرف واحمي نفسك» بالبحر الأحمر

اختتمت محطة جديدة من محطات مبادرة «اعرف واحمي نفسك» تحت عنوان «العمل الآمن في ظل جائحة كورونا» بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتوعية المنشآت السياحية على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة.

التعرف على مخاطر بيئة العملختام فعاليات مبادرة «اعرف واحمي نفسك» بالبحر الأحمر

وقال «سعفان»: إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأضاف الوزير في كلمته «أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومي، فلذلك كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة».

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساط المجتمع، كى تتحول إلى سلوك حياتى وواقع معاش لكل فرد فى بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والالتزام بتعليمات، بل هى سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

وتابع: «نسعى ليكون لدى كل مواطن القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على رأس المال البشري والمادى، فاهتمامنا يتمثل فى الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبي العملية الإنتاجية»، لافتًا إلى أن الشعب أقوى مدافع عنها، باعتباره السد المنيع والحصن الحصين للدولة، خاصة أن الحفاظ على الوطن هو مسؤولية الجميع.

توجيهات بالاهتمام بالمواطن والعامل المصري

كما وجه الوزير، بالاهتمام بالمواطن والعامل المصري، ورفع شأنه ومستواه، من كافة النواحي المهنية والاجتماعية والصحية، سواء في قرى المحافظات أو مدنها، واستحداث مبادرات جديدة توفر مزيدًا من الرعاية له.

واختتم «سعفان»، تصريحاته، قائلًا: «إن الجمهورية الجديدة هي طموح وعمل، وتغيير في فكر الشباب على العمل والاجتهاد، ورفع قدرته على تحقيق أحلامه»، مشيرا إلى أن الحلم الذي لطالما حلمنا به أصبح حقيقة، وتم توفير مزيد من فرص العمل للشباب في المشروعات القومية في مختلف المهن.