سهر الصايغ عن فيلم الباب الأخضر: تجربة خاصة واستثنائية جدًا

تخوض الفنانة سهر الصايغ، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم «الباب الأخضر»، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأعربت سهر الصايغ، لـ«الوطن»، عن اعتزازها الكبير بمُشاركتها في عمل يحمل توقيع الكاتب أسامة أنور عكاشة، قائلة: «العمل بورق من توقيع الكاتب الكبير يُعتبر حلمًا لأي فنان في جيلي، لذلك أعتبر هذا العمل تجربة خاصة واستثنائية جدًا».

سهر الصايغ تُجدد التعاون مع رؤوف عبد العزيز بعد نجاح الطاووس

وقالت إنّ فيلم «الباب الأخضر» يُسجل التعاون الثاني مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد تجربتهما الأولى في مسلسل «الطاووس» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، قائلة: «استمعت معاه في التجربة الأولى وخرّج مني حاجة مختلفة تمامًا.. فأنا مبسوطة وحاسة أنها فرصة كبيرة».

وأشارت سهر الصايغ إلى الجلسات التي جمعتها مع أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، قائلة: «اكتشفت إنها أسرة جميلة جدًا خصوصًا على المستوى الإنساني».

سهر الصايغ عن «الباب الأخضر»: أحداثه تدور في التسعينيات

وأوضحت سهر الصايغ، أنّ مشروع فيلم «الباب الأخضر» تدور أحداثه في فترة التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنّ القصة تتناسب مع طبيعة الأحداث الآنية، قائلة: «مش عارفة دي رؤية مستقبلية ولا عبقرية ولا إيه مش عارفة»، متابعة أنّ الفيلم يأتي ضمن رؤية واهتمام أسامة أنور عكاشة بمصر وقضاياه والهوية المصرية.

وأعربت عن سعادتها البالغة لتعاونها مع أبطال فيلم الباب الأخضر، منهم إياد نصار وخالد الصاوي، قائلة: «مبسوطة وأنا وسطهم، خصوصًا إنّ رؤوف عبد العزيز بيكون حريص في تكوين الكاست بتاعه وإنه يجيب ممثلين على قدر كبير من الموهبة».

أبطال وأحداث فيلم الأخضر

فيلم الباب الأخضر، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت.

فيلم الباب الأخضر من بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.سامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.