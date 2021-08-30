على طريقة المهرجانات.. سمر تطرح أغنية «إحنا بحر» عبر يوتيوب

طرحت المطربة سمر، أغنيتها الجديدة «إحنا بحر»، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان محمود العربي، وتوزيع خليل و شيندي.

أغنية «إحنا بحر»

وتحمل أغنية «إحنا بحر» طابع المهرجانات، وتسعى «سمر» خلال الفترة الحالية لتقديم العديد من الألوان الغنائية والموسيقى المختلفة، ما بين الرومانسي والتراجيدي، والمهرجانات وغيرها، لرغبتها في التجديد والتنوع فيما تقدمه.

وطرحت «سمر» مؤخرًا أغنية «لغز كبير»، والتي تخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه، وجرى تصويرها في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وتعيش «سمر»، حالة من النشاط الفني، وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عدد كبير من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

أغاني وألبومات المطربة سمر

يذكر أن «سمر» قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها «غيرو» من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و«سيبني عايشة» من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و«ضحكينا يا دنيا» مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية «الدلع الحلو» والتي حققت نجاحًا كبيرًا وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.