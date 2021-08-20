أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سير: ربنا نجاني من الموت

طمأنت المطربة سمر الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد تعرضها لحادث سير، وإجرائها عملية جراحية.

وكتبت سمر قائلة: «حبايب قلبي الحمد لله ربنا نجاني من الموت، والحمد لله أنا أحسن شوية، اطمنوا عليا وقريب جدا هطلع لايف علشان تشوفوني، وكمان أحكيلكم حاجات كتير حصلت، بحبكم جدا وشكرا لكل الناس اللي مش قادرة أرد عليهم، لو تعرفوا كمية الرسايل ما شاء الله هتعذروني ربنا كبير الحمدلله».

تعرض سمر لحادث سير مروع

وتعرضت سمر عبدالرحمن لحادث سير في أثناء طريقها للساحل الشمالي في أول أغسطس الجاري، أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل وإصابتها ومن كان معها بإصابات خطيرة.

وأعلنت صديقة سمر على موقع «فيس بوك»، أن الأخيرة ستخضع لعمليه جراحية، وكتبت قائلة: «سمر الحمد لله عندها كسر بالذراع وشرخ بالظهر وهتعمل عملية بعد يومين، وشكرا على سؤالكم جميعا، لأن مش هارف أرد على كل الاتصالات للأسف».

آخر عمل لـ المطربة سمر قبل الحادث

وطرحت مؤخرا المطربة سمر أحدث أغانيها «لغز كبير» عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة في شهر واحد فقط.

والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو، وإخراج نبيل مكاوي.

وقدمت سمر عددا من الأغاني كفيديو كليب، منها «غيرو»، من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا، إخراج ياسر سامي.

كما قدمت «سيبني عايشة»، من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، ومن إخراج ياسر سامي، و«ضحكينا يا دنيا»، مع الشاعر ملاك عادل، والملحن مدين، والموزع أشرف البرنس، ومهندس الصوت هاني محروس، وإخراج عبدالمنعم ربيع، وكذلك «الدلع الحل»، التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.