تفاصيل حادث المطربة سمر.. السيارة تحولت لـ«كتلة لهب» على طريق الساحل

كتلة من اللهب.. هو ما آلت إليه سيارة المطربة سمر، بعد حادث مروع تعرضت له، على طريق الساحل الشمالي، أمس الأحد، وأسفر عن احتراق السيارة بشكل كامل، فضلا عن إصابتها بجروح بالغة، تستوجب تدخلا جراحيا عاجلا.. وقائع مروعة جاءت فى تفاصيل حادث المطربة سمر، الذي وقع أمس.

تفاصيل حادث المطربة سمر

التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أوضحت تفاصيل حادث المطربة سمر، الذي وقع أمس الأحد، على طريق الساحل الشمالي، أثناء عودتها من هناك إلى القاهرة، عقب إحياء حفل في ناد شهير هناك، حيث انقلبت السيارة التي كانت تستقلها، مما أدى لاشتعال النيران، والتي أتت على السيارة وحولتها لكتلة من اللهب، وأحرقتها بالكامل.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعدما اتصل عدد من قائدي السيارات بالإسعاف والنجدة، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية وتحديد الإصابة وكيفية التعامل معها، كما وصلت إلى هناك خدمات أمنية تتبع الإدارة العامة للمرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي توقفت بشكل جزئي، وتم رفع آثار الحادث، واستدعاء ونش لرفع ما تبقى من حطام السيارة المحترقة، وتحرر محضر بالواقعة واستمعت فيه الشرطة لأقوال المطربة سمر، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

إصابة المطربة سمر

وفضلا عن احتراق السيارة بالكامل، فإن المطربة سمر أُصيبت بكسور في الذراع وشرخ في الظهر، وهو ما يستوجب تدخلا جراحيا عاجلا، حيث ستخضع لعملية جراحية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أعلنت على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جهود المرور

وتعزز الإدارة العامة للمرور من خدماتها الأمنية على الطرق السريعة لتقديم الخدمات اللازمة لقائدي السيارات في حالات الطوارئ أو الحوادث، كما تعزز من انتشار الأوناش التابعة لها، لرفع آثار أي حادث بشكل فوري، تجنبا لتعطل الحركة المرورية.