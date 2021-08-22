المطربة سمر تنشر لحظة انفجار سيارتها في حادث الساحل (فيديو)

نشرت المطربة سمر عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لانفجار سيارتها أثناء حادث الساحل الشمالي الذي تعرضت له أول أغسطس الجاري.

وعلقت سمر على الفيديو: «العربية قبل ما تنفجر بعد ما طلعت منها وسبحانك يا ربي إزاي خرجتني يا كريم، والناس مش مصدقة وبتقول كلام غريب، إن شاء الله بكره هطلع لايف أحكي فيه تفاصيل الحادث».

وأضافت: «شكرا لكل الناس اللي علقت ودعتلي، وشكرا لكل الناس اللي وقفت بجانبي مكنتش متخيله حبكم الكبير ليا بحبكم قوي». واختتمت قائلة «مع السلامة لناس كتير كنت فاكراهم أقرب ناس ربنا كبير قوي وقادر على كل شيء بحبكم يا أجدع ناس».

خضوع سمر لعملية جراحية

خضعت المطربة سمر لعملية جراحية بعد يومين من الحادث الذي تعرضت لها كسر بالذراع وشرخ بالظهر، وذلك حسبما نشرته صديقتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت قائلة: «سمر الحمد لله عندها كسر بالذراع وشرخ بالظهر، وهتعمل عملية بعد يومين، وشكرا على سؤالكم جميعا، لأن مش عارفة أرد على كل الاتصالات للأسف».

يذكر أن آخر كليبات المطربة سمر بعنوان «لغز كبير» والذي طرحته عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة في شهر واحد فقط، ووالأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو، وإخراج نبيل مكاوي.