غرامة 10 آلاف جنيه.. تغليظ عقوبة سير الـ«توكتوك» على كورنيش الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات «التوكتوك» و«التروسيكل» على المحاور الرئيسية والكورنيش، وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه، غير قابلة للتخفيض نهائياً.

«الشريف»: مصادرة المركبة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة

وتوعد محافظ الإسكندرية بأنه اعتباراً من غد الثلاثاء، يُمنع تماماً تواجد أي مركبات «توكتوك» و«تروسيكل» على المحاور الرئيسية والكورنيش، وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً، وتوقيع الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، التي عقدت اليوم الاثنين، بحضور كل من الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات لتطبيق الاجراءات الاحترازية

في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار وتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

إغلاق كافتيريات ومحلات وسناتر تعليمية لمخالفة اشترطات الوقاية من كورونا

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 64 محلاً مخالفاً، و4 كافتيريات، وعدد 3 سناتر للدروس الخصوصية، لمخالفاتها الاشتراطات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، كما تم التحفظ على عدد 3355 حالة إشغال من المقاهي، وتحرير 2455 محضراً متنوعاً، ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية، حوالي 254 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن الحملات على مستوى الأحياء، بمتابعة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ والجهات المعنية.