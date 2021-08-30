إعفاء «الشيخ سلمان» مدير أوقاف جمرك الإسكندرية من منصبه لتقصيره بالعمل

قرر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعفاء الشيخ أشرف محمد علي سلمان، المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف الجمرك بمديرية أوقاف الإسكندرية من عمله، وعودته إلى عمله الأصلي، وذلك نظراً لتقصيره في عمله، بناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والمرفوعة من القطاع الديني.

كما أصدَر وزير الأوقاف قرارًا قبل قليل، بتجديد تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي.

ندوة «بناء الوعي وأثره في استقرار الدول»

من ناحيه أخرى، تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ندوة تحت عنوان «بناء الوعي وأثره في استقرار الدول» يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكّدة أنَّ الندوة تأتي إيمانًا منا جميعًا بأهمية قضية الوعي التي طالما أكّد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار خطتهما الوطنية والتثقيفية والتوعوية.

ومن المقرر، أنَّ يشارك في الندوة كل من أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف».

وأكدّت الوزارة أنَّه سيتم ّعقب الندوة إقامة بعض الفعاليات المتصلة ببناء الوعي سيتمّ الإعلان عنها لاحقًا.

الأوقاف تفتتح مساجد جديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عددًا من افتتاحات المساجات في عدد من المحافظات، حيث أنه من المقرر افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و مسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021م، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2021م حتى تاريخه 150 مسجدًا، منها 130 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا صيانة وترميمًا.