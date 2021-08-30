محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات النظافة بأحياء المدينة

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء في الإسكندرية بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، مشددا على عدم ظهور المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة

في إطار تكليفات المحافظ، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

رفع 15 ألف طن قمامة من الشوارع خلال 72 ساعة

وشن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت رفع الأتربة المتراكمة بالإضافة الي النظافة الدورية للشوارع، كما قامت الشركة برفع 15 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 70 طن مخلفات طبية، خلال ال72 ساعة الماضية، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا هلي الصحة العامة للمواطنين.

من جهة أخرى، وتنفيذا لتوجة الدولة بتطوير المناطق الأشد احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية وارسال القوافل الخدمية الشاملة التى من شأنها تقديم خدمات طبية وتوعوية للمواطنين، نفذت محافظة الاسكندرية خلال شهر أغسطس 4 قوافل طبية لمناطق: «أبيس 7 بمستوصف جمعية الشروق، وبمنطقة نادى الصيد بجمعية اهالي نادي الصيد، وبمنطقة ابيس 10 في جمعية هبة الله ، وفي برج العرب القديمة بمدرسة رابعة العدوية».

محافظة الاسكندرية: 4 قوافل طبية وخدمية للمناطق الأشد احتياجا خلال شهر اغسطس

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، حرص جميع أجهزة المحافظة على تأدية دورها المجتمعي والخدمي والتنموي والمساهمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأشد احتياجا وذلك من خلال عدة إجراءات، من بينها إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية الشاملة وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أهمية هذه القوافل في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيئية وتوفير خدمة طبية متميزةعبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية.

عدد المستفيدين من القوافل 1264 مستفيدا

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن المديرية تعمل على المشاركة في القوافل الطبية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية وتوعوية لأهالي المناطق الأشد احتياجا بهدف نشر الوعي بالقضية السكانية وتقديم المشورة الصحية للأهالي، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من القوافل الخدمية ال4 التي تمت في المناطق الأشد احتياجا خلال شهر أغسطس بلغ 1264 مستفيدا.