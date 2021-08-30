بعد شهر غياب.. عودة «يحدث في مصر» لشريف عامر

يعود من جديد، الإعلامي شريف عامر لتقديم برنامجه «يحدث في مصر» عبر قناة «إم بي سي مصر»، بعد فترة غياب دامت نحو شهر.

برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر يعود باستضافة محمد العبار

من المقرر ان يعود برنامج «يحدث في مصر»، باستضافة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، في أولى الحلقات، من أجل الحديث عن فرص الاستثمارات في مصر والمشروعات الجديدة في الساحل الشمالي.

شريف عامر: بنقابلكم أيام معينة في الأسبوع لكن بنشتغل كل يوم

كان شريف عامر أعلن في نهاية شهر يوليو الماضي بدء عطلته الصيفة، قائلا خلال اخر عرض لحلقة تلفزيونية: «أول إجازة ناخدها من سنة، شغلانتنا بتحتم علينا إننا على طول نعمل شغلنا، كان فيه إعلامي أمريكي محترم في فترة الستينيات كان يقول إن آخر شغلانة للمذيع إنه يذيع.. بنقابلكم أيام معينة في الأسبوع، لكن بنشتغل طول الأسبوع».

وواصل خلال تقديمه الحلقة: «هناخد إجازة سنوية عشان نقدر نستمر بعد كدة بشكل كويس ونبقى على ثقة حضراتكم، هناخد فاصل مؤقت ونرتاح ونشوف هنعمل إيه في المرحلة المقبلة.. ونكون خُفاف عليكم، لأن أغسطس مش محتاج أخبار كتير، وبإذن الله لن يستلزم أخبارا عاجلة، وكفاية علينا نتعامل مع الحر».

جدير بالذكر أن برنامج يحدث في مصر يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، من الثلاثاء إلى الخميس من كل أسبوع.

كان شريف عامر خطف الأنظار قبل خروجه للإجازة حين تحدث عن أسرار دخوله المطبخ في منزله، وقال إن زوجته متمكنة في الطهي، في حين أنه غير قادر على ضبط أي مقادير خاصة بوصفات الأكلات.