محسن محيي الدين يكشف كواليس مشاركته فى مسرحية زقاق المدق

يواصل صناع مسرحية زقاق المدق، عرضها على خشبة مسرح الإسكندرية يوميا، بدون أي إجازات بعد أن حققت نجاح جماهيري كبير، ويشارك فيها عدد كبير من الأبطال، بينهم الفنان محسن محيي الدين.

محسن محيي الدين يكشف كواليس مشاركته في زقاق المدق

وكشف الفنان محسن محيي الدين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن كواليس مشاركته في المسرحية فقال: «سعيد جدا بالمشاركة فى عمل مهم زى زقاق المدق، لأني بشارك مع كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم نهال عنبر ودنيا عبد العزيز».

وتابع الفنان محسن محيي الدين: «في مسرحية زقاق المدق، بغير جلدي تماما، وبقدم دور لأول مرة بقدمه، بتمنى بس إنه يعجب الجمهور، ويشوفوا فعلا إن بقدمي حاجة مختلفة، وبعيدة عن كل اللى قدمته».

وأضاف: «وكمان العمل مختلف، لأن رواية مهمة للأديب الكبير نجيب محفوظ، وبيتم تقديمه بشكل استعراضي غنائي والأعمال من النوعية دى بتوصل للجمهور بسرعة، وبيحبوا طريقة تقديمها، وبالفعل خضعنا لكثير من البروفات لتقديم هذه العروض».

مسرحية زقاق المدق

يذكر أن مسرحية زقاق المدق، بطولة دنيا عبد العزيز ونهال عنبر ومحسن محيي الدين وأمل رزق وكريم الحسيني، وعدد آخر من الفنانين، وهو رواية للأديب نجيب محفوظ وإخراج عادل عبده.

فيلم التاريخ السري لكوثر

كما انتهى الفنان محسن محيي الدين مؤخرا، من تصوير مشاهده في فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي يشارك فى بطولته بجانب ليلي علوي وزينة وفراس سعيد وإيناس كامل وأحمد حاتم، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج محمد أمين.