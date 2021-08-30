قائمة 12 سلعة تراجعت أسعارها في السوق

رصدت تقارير الغرف التجارية، أن الـ12 سلعة التي تراجعت خلال عام، منها «العدس الأصفر بنسبة 11%، والعدس بجبة 11%، والأرز السائب تراجع بنسبة 12%، والأرز المعبأ تراجع بنسبة 27%».

في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار سلع مثل مساحيق الغسيل 6%، فيما تراجعت أسعار البامية الخضراء بنسبة 31%، والبلطي الكبير تراجع بنسبة 10%، والبلطى المتوسط تراجع 11%، ومرواح الاستاند 16 بوصة، تراجعت بنسبة 5%، فيما تراجع الطوب الأحمر 1000 طوبة، بنسبة 6% وبيض المائدة بنسبة 5% والدواجن بنسبة 5%.

قائمة بالسلع التي لم تتحرك خلال عام:

فيما استقرت أسعار الزجاج الأبيض والمستورد، والمرايا 3م، وحوض وش تركيب، والسيراميك، والجبس، والشنط الجلد الطبيعى والمستوردة، والمفتاح الاتوماتيك الصيني، مبيد حشرى، المسلى البقري، الذبدة البلدى الجاموسى، الزبادى، الألبان، منتجات الألبان، حفاضات الأطفال، الأدوية، المنسوجات والأقمشة، الموبايلات، الغسالات.

وجدير بالذكر، أن الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، تعد تقريرا شهريا بحركة الأسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية.

وأرجع سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، تراجع الأسعار، إلى البورصات العالمية، وتراجع القوة الشرائية، فضلا عن استقرار سعر الدولار، وعدم قفزاته بشكل كبير، وهو ما أثر على أسعار السلع و تداولها بالأسواق.

ارتفاعات محدودة في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات بنحو 15% بسبب فاصل العروات.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تقارير الغرف التجارية الشهرية، ترصد حركة أسعار السلع الشهرية، وتأثرها بالبورصات السلعية، لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية، التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

فيما رصد التقرير الشهر لشهر أغسطس، ثبات الأسعار منتجات اللحوم، البلدية والمستوردة والمجمدة منتجات الألبان وزيوت الطعام والبقوليات، وقطع غيار السيارات، المنظفات والكيماويات الأدوات المكتبية.

ورصد ثبات أسعار الأحذية والمصنوعات الجلدية والأدوات الكهربائية والأخشاب، بينما تم رصد ارتفاعات محدودة في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة، بنسب تتراوح بين 10-15% بسبب فاصل العروات.