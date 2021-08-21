«التموين» تنسق مع «الغرف التجارية» لإقامة معرض «أهلا مدارس»

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا، اجتماعات مكثفة مع اتحاد الغرف التجارية، من أجل التجهيز لإقامة المعرض السنوي أهلا مدارس، قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر البدء فيه يوم 9 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ المعرض سيتمّ توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية فيه بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيرًا عليهم في شراء متطلبات الطلاب والتلاميذ خلال العام الدراسي.

أسعار مخفضة للأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس»

ونوهت المصادر، إلى أنَّه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، من المقرر أن يتمّ إقامة المعرض بداية شهر أكتوبر المقبل، بحيث يتم إقامته قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين أو 10 أيام، بأسعار تقل عن الأدوات المكتبية المعروضة في المكتبات الخارجية بنسبة تتراوح من 20% إلى 50% لبعض الأدوات المكتبية.

وأضافت المصادر، أنَّه من المقرر إقامة المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة، فضلًا عن إقامة معارض فرعية في المحافظات، حيث تشمل الاجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية الاتفاق مع شركات الأدوات المكتبية والمدرسية الكبرى في توفير كميات كبيرة من الأدوات المدرسية وبأسعار مخفضة للمواطنين تخفيفًا عن كاهلهم.

توفير الكحول والكمامات في معرض «أهلا مدارس»

وكشفت المصادر، أنَّ معرض «أهلا مدارس» هذا العام سيتم توفير فيع كيمات كبيرة من الكحول والكمامات والكولونيا، بأسعار مخفضة أيضا، لتشجيع الطلاب على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

منتجات غذائية في معرض «أهلا مدارس»

وتعتزم وزارة التموين هذا العام، أنَّ يشمل معرض «أهلا مدارس» هذا العام ليس الأدوات المكتبية والمدرسية فقط، وإنما سيتمم ضخ فيه أيضا منتجات غذائية لشركات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتمّ ضخ منتجات مصل العصائر المعلبة وعسل النحل وأكياس الحلاة الطحينية ومعلبات المربى والجبن، من أجل التسهيل على المواطنين في توفير كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات أو تغذية.