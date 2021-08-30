«فاكسيرا»: نستعد لإنتاج 8 لقاحات رئيسية

قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة المستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن المصنع لن يُنتج لقاحات فيروس كورونا فقط، لكنه سينتج 8 أنواع رئيسية من اللقاحات، ومنها لقاحات برامج التطعيمات الإجبارية، وتُوزع بالمجان على الأطفال.

وأضافت «والي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أنه بالنسبة للقاحات فيروس كورونا، فإنهم يستهدفون أيضًا إنتاج أكثر من لقاح، لافتة إلى أنهم يستهدفون مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير، وأن تكون مصر مصدرًا إقليميًا لتصنيع لقاحات فيروس كورونا.

إنتاج 630 ألف جرعة يوميًا

وتابعت رئيس الشركة القابضة المستحضرات الحيوية واللقاحات، أن التصنيع المحلي للقاحات فيروس كورونا يساعد في زيادة عدد الذين يتلقوا اللقاح يوميًا، موضحًة أن مصنع العجوزة ينتج 630 ألف جرعة يومية، ويستهدفون 6 أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية.

وأشارت إلى أن البلد مقبل على موسم المدارس، وهناك توجيهات سيادية، بتطعيم طلبة الجامعات وهيئات التدريس، وتوفير كمية كبيرة من التطعيمات، ولذلك يستهدفون إنتاج 15 مليون جرعة، وفي القريب سينتهون من تصنيعها.

أهم اللقاحات التي سينتجها المجمع

وأوضحت أن أهم اللقاحات التي سينتجها المصنع هو لقاح إم إم أر، ولقاحات الحصبة، والحصبة الألمانية، واللقاح الثنائي، والثلاثي، ولقاح شلل الأطفال، ومجموعة أخرى من اللقاحات التي ينتجها المجمع المقام على 60 ألف متر مربع، والتشغيل التجريبي لأول مصنع متخصص في لقاحات الكوفيد 19 في أول نوفمبر.

هذا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن إنتاج اللقاحات يمثل أهمية قصوى للدولة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات للمواطنين، وفق ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها للمقر الرئيسي لشركة فاكسيرا بالعجوزة خلال الفترة الماضية، حيث اطلع على مراحل وحجم الإنتاج بالمصنع هناك، مؤكدا أنّه يعد مشروعا حيويا، كما أنّنا بصدد مشروع آخر كبير قيد التنفيذ يستهدف إنتاج 8 لقاحات رئيسية تخدم جميع المواطنين.