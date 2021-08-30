مدبولي: الرئيس وجّه بإسراع تنفيذ «فاكسيرا» لتوفير لقاحات لمصر وأفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا خلال جولته في مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم، أعرب خلاله عن سعادته بوجوده رفقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وقيادات ومسؤولي الوزارة وشركة فاكسيرا، لتفقد الأعمال التي يتم إنجازها في القلعة الصناعية للشركة، والتي تهدف لإنتاج مختلف أنواع اللقاحات التي نستخدمها في تطعيم أبنائنا ومواطنينا.

مدبولي: نتخذ ما يلزم لتوفير لقاحات كورونا للمصريين

وقال رئيس الوزراء، إنّ هذا الموضوع يمثل أهمية قصوى للدولة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات للمواطنين، وفق ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى الزيارة التي أجراها للمقر الرئيسي لشركة فاكسيرا بالعجوزة خلال الفترة الماضية، حيث اطلع على مراحل وحجم الإنتاج بالمصنع هناك، مؤكدا أنّه يعد مشروعا حيويا، كما أنّنا بصدد مشروع آخر كبير قيد التنفيذ يستهدف إنتاج 8 لقاحات رئيسية تخدم جميع المواطنين.

خطة لاستعادة قدرة مصر على التصنيع المحلي للقاحات المختلفة

وتابع مدبولي، أنّ مصر كانت تنتج عددا من اللقاحات محليا، لكن هذا الإنتاج توقف لفترة من الوقت، بدأنا خلالها في الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد، لكننا اليوم ومن خلال هذا الصرح الكبير في مجمع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والمقام على مساحة تبلغ نحو 15 فدانا بما يعادل 60 ألف متر مربع، نسعى لاستعادة قدرتنا على التصنيع المحلي لهذه المنتجات الحيوية، التي تعد جزءا من الأمن القومي للدولة.

نستهدف إنتاج 3 ملايين جرعة لقاح يوميا بمعدل مليار جرعة سنويا

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ جولته التي أجراها صباح اليوم، ورافقه خلالها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استهدفت الوقوف على مدى تقدم الأعمال في مختلف المنشآت بهذا المشروع الضخم، وللتعرف على أوجه التعاون والشراكات التي تمت مع الشركات العالمية؛ لإنتاج هذه النوعية من اللقاحات، مشيرا إلى أنّه تفقد خلال الجولة، المبنى المخصص لإنتاج اللقاح المضاد لكورونا، وهذا النوع يختلف عما ينتج في مصنع فاكسيرا بالعجوزة، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية في كمية الإنتاج، ونسعى كي تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميا، أو بمعدل مليار جرعة سنويا، وذلك من خلال مسار التفاوض الذي تسلكه الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، مع عدد من الشركات العالمية، لإنتاج اللقاح.

مدبولي: نأمل في تصدير اللقاح لأشقائنا في أفريقيا والمنطقة بأكملها

وأكد مدبولي، أنّ معدل الإنتاج الذي نسعى إليه، نتطلع من خلاله ليس فقط لتحقيق الاكتفاء ذاتيا من اللقاحات، بل نأمل في تصديره لأشقائنا في دول القارة الأفريقية والمنطقة بأكملها، لافتا إلى أنّ الرئيس وجّه الحكومة، وعلى الأخص وزارة الصحة والسكان، بإسراع الخطى في تنفيذ المشروع المهم، كما وصلت الحكومة بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع بعض الشركات، بشأن أفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات، وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية والمنطقة.

مجمع فاكسيرا سيكون جاهزا للعمل بنهاية نوفمبر 2021

ولفت رئيس الوزراء، خلال تصريحاته بمجمع فاكسيرا، إلى أنّ المبنى العملاق بأجهزته سيكون جاهزا للعمل مع نهاية نوفمبر المقبل، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إحدى الشركات للبدء على الفور في الخطوات التنفيذية لإنتاج اللقاحات.

وخلال المؤتمر الصحفي أيضا، أكد رئيس الوزراء أنّ هذه فرصة مهمة لكي أنقل لمواطنينا أنّ الدولة المصرية استطاعت تجاوز 3 موجات من فيروس كورونا، وخلال الفترة القليلة الماضية استطعنا تسجيل معدلات إصابة بالفيروس منخفضة للغاية، لكننا وجدنا أنّه نتيجة هذا الانخفاض والشعور بهدوء الأوضاع، بدأنا نشهد تهاونا في اتباع الإجراءات الاحترازية، ما أدى لارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا.

مدبولي لـ«المواطنين»: تعاملوا بجدية مع كورونا والتزموا بالإجراءات الاحترازية

وطالب مدبولي، المواطنين بالتعامل بجدية شديدة وبحرص تام لتجنب الإصابة بالفيروس، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنّ الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من أهالينا لتطعيمهم قبل نهاية هذا العام، والتي جرى الإعلان عنها، ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، تُمنح أولوية التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم والطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

رئيس الوزراء: أتابع أعداد متلقي لقاح كورونا يوميا

وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى خطة تطعيم طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد حثّ الطلاب على تلقي اللقاح خلال مرحلة استيفاء الإجراءات اللازمة لالتحاقهم بالجامعات، مشيرا إلى أنّ الحكومة لديها برنامج لتطعيم الطلاب في كل الجامعات، وأنّه يتابع بنفسه عدد من تلقوا اللقاح بصفة يومية.

وزاد مدبولي، أنّ الدولة بدأت منذ أمس توفير اللقاحات للجامعات بكميات مكثفة، وعلى مدار الأسبوع الحالي، ستوفر كميات كبيرة أخرى من اللقاحات، موضحا أنّه فيما يتعلق بتطعيم عناصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فلدينا أيضا خطة لتطعيم المدرسين والعاملين في المدارس؛ حتى نتمكن من بدء عام دراسي منتظم دون توقف.

من لم يتلق اللقاح قد يتطور المرض لديه إلى أعراض متقدمة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة لديها خطة مكثفة لتطعيم موظفي الحكومة في أجهزة الدولة المختلفة، تشمل إعطاء التطعيم لأكبر عدد ممكن من الموظفين في أقصر فترة ممكنة، مضيفا: «ما رأيناه من التجارب العالمية يفيد بأنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالمرض بنسبة 100%، لكنه بالتأكيد يخفف تماما حدته، وبالتالي دائما من يتلقى اللقاح تكون أعراض المرض عليه بسيطة، بخلاف من لم يتلق اللقاح، الذي قد يتطور المرض لديه إلى أعراض متقدمة».

وفي ختام تصريحاته، جدّد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة التزام جميع المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، حتى تمر الموجة الرابعة بسلام، كما تجاوزنا الموجات الثلاث السابقة.