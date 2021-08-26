رئيس «فاكسيرا»: سنتعاون مع شركات لإنتاج لقاحات كورونا بمصر قريبا

كشفت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، تفاصيل تسليم وزارة الصحة والسكان مليون جرعة محلية الصنع من لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكّدة أنَّه سيتمّ الإعلان في القريب العاجل عن التعامل مع شركات التصنيع الأخرى، كما يتمّ إنتاج 330 ألف جرعة يوميًا.

مراحل التصنيع

وأضافت هبة والي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّ مراحل تصنيع اللقاح تبدأ من المادة الخام، حيث تجرى الخطوات التصنيعية ثم التعبئة، والتقييمات، مشددة على أنَّه لا يمكن تداول المنتج في السوق إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء.

اللقاح معتمد من هيئة الدواء

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أنَّ اللقاح جرى اعتماده من هيئة الدواء المصرية، وجرى عرض اللقاح على كل اللجان المتخصصة قبل استخدامه، حيث جرى إنتاجه بشراكه ونقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركة الصينية، إذ أنَّها حاصلة على اعتراف منظمة الصحة العالمية.

وأكّدت أنَّ عملية نقل التكنولوجيا خطوة مهمة في التصنيع، حيث يتمّ التأكّد من صلاحية ما يتمّ إنتاجه وأنَّه يحاكي ما يحدث في الصين: «نطمئن الجميع بأن المنتج مماثل للمنتج المستورد، والطاقة الإنتاجية الآن 330 ألف جرعة يوميًا في مصانع الشركة بمنطقة العجوزة، وهناك توسعات ضخمة في 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية عالية، حيث سيتمّ افتتاح مصنع بطاقة إنتاجية عالية في نهاية العام الجاري، لتغطية السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل التصدير للسوق الأفريقي».