تعرف على تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، التي أشارت إلى انخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021، إذ قال الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه يجرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2021، لمختلف الجامعات خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، مثل تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 -2022 وتنسيق الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا وتنسيق جامعة 6 أكتوبر وغيرها من الجامعات الخاصة، مؤكدًا أن قرار التخفيض للمجموع قرار جماعي و ليس فرديا لأي مؤسسة تعليمية.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 يخضع للأعلى للجامعات الخاصة

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الدكتور محمد حلمي الغر، أنه يجرى إعادة النظر في الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة 2011، وكل الجامعات الخاصة التي تبلغ عددها نحو 26 جامعة موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي منها بينها تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، و تنسيق جامعة 6 اكتوبر2021، و تنسيق جامعة النهضة2021، مؤكداً أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني الذي سيجري تحديده بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 -2022

و كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 والجامعة البريطانية وجامعة الأهرام الكندية وجامعة المستقبل وباقي الجامعات الخاصة، مؤكدة أنه يخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، منوهة بأن تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الخاصة سينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية مباشرة.

ويترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021 قرارات الأعلى للجامعات الخاصة بشأن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، وجامعة 6 أكتوبر و جامعة فاروس وغيرها من الجامعات الخاصة للبدء في التقدم بأوراق الثانوية العامة للالتحاق، خاصة وأن تنسيق الجامعة الحالي على النظام القديم قبل ظهور شرائح مجامعي الثانوية العامة التي أظهرت تغيرًا في الحدود الدنيا للالتحاق.