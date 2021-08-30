بعد تراجع المستعمل 15 ألفا.. أرخص 5 سيارات في مصر

شهد سوق السيارات المستعملة في محافظات مصر، انخفاضا في الأسعار، مع بداية نزول الموديلات الحديثة لعام 2022، بحسب أحمد عبدالسلام عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، الذي أكد أن أسعار السيارات المستعملة، شهدت انخفاض في الأسعار، بسبب راغبي السيارات في شراء أسعار سيارات حديثة، تصلح للعمل في أكثر من مكان وللسفر.

سوق السيارات المستعملة انخفض من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه

وأشار عضو رابطة السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة، انخفض من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه في أسعار السيارات المستعملة بشكل عام، بالإضافة إلى العروض التي يقدمها أصحاب الشركات والبنوك، في تقسيط السيارات الزيرو.

وتستعرض «الوطن»، أسعار أرخص 5 سيارات ملاكي في سوق السيارات بمصر، حيث تبدأ الأسعار من 45 ألف جنيه، ولا تتعدى 60 ألف جنيه، من العلامات التجارية الصيني والإيطالي والياباني والكوري.

5 سيارات سعرها لا يتجاوز 60 ألف جنيه

اسبيرانزا A11 2006

- السعر المتوسط في السوق 48.000 جنيه.

- السعر الأقل في السوق 45.000 جنيه.

- السعر الأعلى في السوق 52.000 جنيه.

فيات شاهين 2007

- السعر المتوسط فى السوق 50.000 جنيه.

- السعر الأقل فى السوق 46.000 جنيه.

- السعر الأعلى فى السوق 57.000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1993

- السعر المتوسط فى السوق 52.000 جنيه.

- السعر الأقل فى السوق 48.000 جنيه.

- السعر الأعلى فى السوق 55.000 جنيه.

هيونداي آتوس 1998

- السعر المتوسط في السوق 51.000 جنيه.

- السعر الأقل في السوق 48.000 جنيه.

- السعر الأعلى في السوق 52.000 جنيه.

سايبا برايد 2009

- السعر المتوسط فى السوق 54.000 جنيه.

- السعر الأقل في السوق 52.000 جنيه.

- السعر الأعلى فى السوق 57.000 جنيه.