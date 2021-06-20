«رابطة التجار» تعلن أسعار السيارات الكهربائية.. وتؤكد: 50 ألف جنيه دعم من الدولة لأول 100 ألف مشتري

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر وعضو الشعبة العامة للسيارات، إن سعر السيارات الكهربائية سيتراوح بين 300 ألف جنيه إلى 320 ألف جنيه، كما وعدت الدولة بتقديم الدعم لأول 100 ألف مشتري بـ50 ألف جنيه تشجيعا على انتشارها.

وأضاف زيتون، خلال لقاء ببرنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية «ten»: «دول العالم أصبحت تتجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية، وتدعم إنتاج هذا النوع من السيارات بسبب زيادة تكلفتها، وبالتالي فإن مصر تدعمهم».

وتابع أن السيارات الكهربائية موفرة للغاية، حيث يتكلف شحنها 65 جنيه لكي تقطع السيارة 400 كم، مقارنة بـ500 جنيه إذا ما تم تزويد السيارة بالوقود لقطع نفس المسافة.

ولفت عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى أن هذا النوع من السيارات يوفر العملة الصعبة التي تستهلك في استيراد المواد البترولية، كما أنها مواكبة للعالم كله، ومن ثم فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأكد أن هناك أكثر من تحدٍ يواجه السيارات الكهربائية مثل تقبل السوق لها وتدشين محطات الشحن، إذ تخطط الدولة المصرية لتدشين 3 ألاف محطة في العام المقبل.

وأوضح أن تكلفة البطارية تقدر بـ60% من تكلفة السيارة، إذ يبلغ سعرها في بعض السيارات 15 ألف دولار، وتكون مدة الضمان الخاصة بها 8 سنوات، لافتًا إلى أن صناع السيارات الكهربائية يبحثون زيادة عمر البطاريات لحل هذه المعضلة.