تشميع مركز للعلاج بالأعشاب يديره «طبيب مزيف» ببني سويف

ضبطت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الاثنين، مركزاً للعلاج بالأعشاب والنباتات الطبية، يديره منتحل صفة طبيب، وبداخله كمية كبيرة من الأدوية والكريمات ومستحضرات عشبية، وخلطات أعشاب مجهولة المصدر، تُستخدم لعلاج العديد من الأمراض.

تحريز سرنجات بها سائل مجهول المصدر معد للحقن داخل المركز

وحرزت الحملة، التي قادها العقيد محمود الباردوي، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية، أجهزة للعلاج طبيعي وسرنجات بها سوائل مجهولة المصدر معدة للحقن، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر، وجرى تشميع المركز.

شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد عبد العظيم، نائب مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء الدين، من إدارة العلاج الحر، وأحمد دهشان، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار الحملات التنفيشية على المنشأت الصحية

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، في وقت سابق، إدارة العلاج الحر، بتنفيذ حملة على مركز نباتات طبية وأعشاب، يديره منتحل صفة طبيب، لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب، ويقوم بالكشف على المرضى وتضليلهم.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بتنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين بمديرية أمن بني سويف.