عقب عودتها من إجازة .. وفاة صيدلانية بمستشفى الفشن بكورونا في بني سويف

لفظت صيدلانية بمستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف، أنفاسها الأخيرة، اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور الأعراض عليها، عقب مرور 10 أيام من عودتها إلى عملها وانتهاء إجازتها لرعاية طفلها.

صحة بني سويف تنعي الصيدلانية

وأصدرت مديرية الشؤون الصحية والسكان في محافظة بني سويف، بيانا، اليوم، جاء فيه: «بمزيد من الحزن والأسى ينعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، الصيدلانية هبة جمال عتمان، بمستشفى الفشن المركزي، التى وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم الاسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

مصادر: الصيدلانية عادت لعملها بعد إجازة رعاية طفل قبل ايام

وقالت مصادر داخل مديرية الصحة، إن الصيدلانية حصلت في وقت سابق على إجازة لرعاية طفل، انتهت يوم 16 أغسطس الجاري، قبل أن تصاب بالفيروس وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وقال محمد ممدوح أحد أهالي مركز الفشن، إن المتوفية كانت حامل في جنين في شهره السابع، وتوفي معها وتركت طفلا في عمر عام ونصف.

وفي سياق أخر تعافى الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف وزوجته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن اللقاح خفف كثيرا من قسوة الأمراض وظهور الأعراض لديه.