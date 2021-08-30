انفراد.. أول فيديو من حادث مقتل زوجة وانتحار زوجها في مدينة نصر

تنفرد «الوطن» بنشر أول فيديو من مكان انتحار موظف قتل زوجته بالرصاص ثم انتحر قفزا من الطابق الخامس في منطقة زهراء مدينة نصر.

ويظهر في الفيديو تجمع أجهزة الأمن أسفل العقار الذي شهد الحادث، وبجوارهم جثة الزوج المتوفى نتيجة الانتحار قفزا من الطابق الخامس، الذي أشارت التحريات الأولية حوله، أن الموظف المتوفى قتل زوجته رميا بالرصاص، بسبب خلافات «غير معلومة» بينهما، ثم انتحر قفزًا من الطابق الخامس بالعقار الذي يقطن به في مدينة نصر.

جثة الزوجة

كانت البداية حين تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، وبالانتقال تبين أنه يُدعى «عبد المنعم.خ»، وتوفى نتيجة السقوط من أعلى، وكانت الجثة وسط بركة من الدماء، وانتقلت الشرطة إلى الشقة محل سكنه، حيث تم العثور على جثة زوجته «فاطمة» مقتولة بطلق ناري خرطوش داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتقلت للمعاينة، وأمرت بتشريح الجثتين، وإجراء الصفة التشريحية لكل منهما، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بدفنهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.