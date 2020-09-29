موظف يقتل زوجته أمام ابنيته في منشأة ناصر: عملت لي محضر تبديد

في منزل متواضع داخل منطقة منشأة ناصر تزوج "سالم وناهد" وعاشا حياة هادئة، يعمل هو "سايس" بمنطقة مصر الجديدة وهي ربة منزل.. واستمر زواجهما لأكثر من 20 عاما، وأثمر عن بنتين، تخرجا والتحقا بسوق العمل.. وبدلا من أن تلقيا الرعاية، إلا أنهما شبتا على خلافات مستمرة أضحت عادة يومية بين الأب والأم، وانتهت بتحرير الأم محضرا ضد والدهما، فكان رده موجعا.

المحضر رقم 4694 لسنة 2019 وهو محضر تبديد منقولات؛ حررته "ناهد" ضد زوجها، بعد خلافات استمرت طويلا بينهما، كانت الشرارة الأولى، والمسمار الأول في نعشها، فبعدما علم "سالم" به، بدأ التخطيط لاستفزازها وافتعال المشاجرات معها، وقتلها.

وفي أحد أيام أغسطس العام الماضي، وبينما كانت ابنتا المتهم تستعدان للتوجه إلى عملهما، وتنتظران سيارة تقلهما إلى هناك، عارضهما الأب، فتدخلّت "ناهد" للدفاع عن ابنتيها، فما كان منه إلا أن عاجلها بطعنة نافذة بجانب ظهرها الأيسر، فسقطت مضرجة فى دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة، بينما لاذ هو بالفرار.

وحضرت الشرطة إلى مكان الواقعة واستمعت لأقوال ابنتي المجني عليها، واللتين اتهمتا والدهما بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، وناظرت النيابة العامة جثة "ناهد" وأمرت بالتشريح وصرّحت بالدفن، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار "سالم".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بعد تحديد أماكن تواجده وتردده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية، قبل أن تحيله للمحاكمة الجنائية.

ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة القضية، أمس الاثنين، وقررت التأجيل لشهر نوفمبر المقبل، للاطلاع، وصدر القرار برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى وأيمن عبد الرازق.