النيابة العامة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الخصوص

أمرت نيابة قسم الخصوص، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في مخزن خردة بالخصوص، صباح اليوم، وتمت السيطرة عليه بعد الدفع بسيارات الحماية المدنية دون خسائر بشرية، ورجحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، كما قررت النيابة تشكيل لجنة لتقدير خسائر الحريق، وبيان إن كان المكان مرخصا من عدمه.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن خردة بمنطقة أرض الكرداسة التابعة لقسم شرطة الخصوص.

وبالانتقال جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

المعاينة: مخزن الخصوص غير مرخص

وكشفت المعاينة، أن حريق مخزن الخصوص، نشب في مخزن خردة من طابق واحد على مساحة 70 مترا، دون ترخيص، وأتت النيران على كمية من مخلفات البلاستيك الموجودة بالمخزن، ودلت المعاينة المبدئية، أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة قليوب تكلف المباحث بكشف هوية غريق ترعة الإسماعيلية

وفي سياق آخر، كلفت نيابة مركز قليوب، أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، بتشكيل فريق بحث لكشف هوية جثة شاب مجهول، جرى انتشالها صباح اليوم من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة بلقس بدائرة المركز.

وتبين من مناظرة جثة غريق قليوب في مشرحة مستشفي ناصر العام، أنها لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، قمحي البشرة، وطوله 165 سم يرتدي تيشرت أبيض في أسود، كما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ولم يعثر بحوزته على ثمة أوراق تفيد في تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.