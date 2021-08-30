موظف يقتل زوجته بالرصاص وينتحر من الطابق الخامس في مدينة نصر

أنهى موظف حياة زوجته بإطلاق النار عليها بالرصاص، ثم انتحر بالقفز من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمدينة نصر، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية للجثتين، لبيان سبب الوفاة.

وصرّحت النيابة العامة بدفن الجثتين، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بداية الواقعة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بالعثور علي جثة موظف أسفل أحد العقارات في زهراء مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، وسط بركة من الدماء.

وتبين من خلال شهود العيان، أنه يُدعى «عبد المنعم. خ»، وبالصعود الي الشقة محل سكنه، عثر على جثة زوجته «فاطمة. ح» في العقد الرابع من العمر، مقتولة بطلق ناري خرطوش داخل الشقة، ورجحت التحريات الأولية، بأنه ذبح زوجته وانتحر.

وجار استكمال التحريات للوقوف على حقيقة الواقعة.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.