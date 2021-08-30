وزيرة الصناعة: سحب 700 قطعة أرض من مسثتمرين غير جادين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بحصر الأراضي الصناعية في مصر من أجل استغلالها وتسهيل استثمار الأراضي عند تقدم المستثمرين، موضحة أنه جرى تشكيل فريق عن ممثلين من وزارة الزراعة والصناعة والتخطيط من أجل حصر الأراضي الصناعية، ويعود تقسيم بعض الأراضي لعام 1977، «تم مخاطبة المحافظين من أجل استخدام هذه الأراضي».

سحب عدد من الأراضي من المستثمرين لعدم جديتهم

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأراضي التي جرى تخصصيها منذ عام 2017 وكان المستثمر جاد تمهلت الدولة عليهم، في حين جرى سحب أكثر من 700 قطعة من مستثمرين غير جادين، مؤكدة بأنه جرى عرض الأمر على الرئيس السيسي مع إيفاد لجن متخصصة تعاين الأراضي على أرض الواقع.

لجنة وممثلين من جهات مختلفة

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى التنسيق مع مستثمرين قادمين من هيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمار العربي والأجنبي لإتاحة الأرض لهم، وتكون الإجراءات ميسرة عليهم بحسب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منوهة بأنه جرى تشكيل لجنة تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير التنمية المحلية ومساعد وزير الإسكان، وستجتمع دوريا كل أسبوعين لطرح طلبات الأراضي للمستثمرين لمنحهم إياهم بشكل سريع مع إيجاد تصور لتسهيل إجراءات تسليم الأراضي وتشغيل المصانع، كما تُعرض نتائج هذه اللجنة بشكل شهري على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصانع جاهزة للعمل في 12 محافظة

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك فئة من المستثمرين غير قادرة على التنفيذ بسرعة في الأراضي لذا جرى توفير 13 مجمع صناعي جاهزة في 12 محافظة بقيمة إيجارية زهيدة، ويجرى مراجعة القيم الإيجارية للمصانع المطروحة من قبل الدولة، إذ يراجع كل مصنع بشكل يومي لوجود أشخاص متخصصين لمراجعة كل مجمع، لافتا إلى أن المجمعات تبدأ من 48 متر إلى 800 متر ويمكن للشخص الحصول على 8 وحدات بحد أقصى في محافظات الغربية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر.