«فاكسيرا»: نستهدف إنتاج 24 ألف عبوة لقاح كورونا في الساعة

قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن مدينة تصنيع اللقاحات في منطقة 6 أكتوبر مقامة على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم أكثر من مصنع لإنتاج لقاح «كوفيد 19»، الهدف منه ليس الاكتفاء الذاتي فقط من تصنيع لقاحات كورونا، ولكن أن تكون مصر مركزًا إقيليميًا في المنطقة لهذه اللقاحات، وتوزيعها على دول القارة.

«والي»: نستهدف إنتاج 24 ألف عبوة في الساعة

وأضافت «والي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أنهم يستهدفون إنتاج 24 ألف عبوة في الساعة وهذه طاقة إنتاجية عالية جدًا، والمصنع سوف يضاعف الإنتاج الحالي 6 مرات، موضحة أن الدولة لديها خطة لتطعيم عدد من الفئات المستهدفة مثل طلبة الجامعات، والمدرسين في الجامعات، وخلال هذا الشهر سيكون هناك 15 مليون جرعة لتغطية أول مرحلة من التطعيم، وصولًا إلى 40 مليون جرعة في نهاية العام، إلى جانب تصنيع عدد من اللقاحات الأخرى.

وتابعت رئيس الشركة القابضة المستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أن المدينة سوف تنتج لقاحات أخرى، لأنه مجمع مصانع، مثل اللقاحات التي تعطى للأطفال في التطعيم الإجباري، إضافة إلى اللقاح الخماسي، ولقاح الـ«MR» واللقاح الثلاثي، واللقاح الثنائي، مشددة على أنهم كانوا ينتجون بعض هذه اللقاحات في وقت سابق، ولكن بتوجيهات القيادة السياسية يسعون إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، وتوطين هذه الصناعة في مصر.

«والي»: توطين الصناعات مطلب أساسي لا رفاهية فيه

وشددت على أن هناك تعاون مع كبريات الشركات العالمية، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، وخبراء المنظمة الأممية يقدمون للعاملين والكوادر دورات متخصصة على أعلى المستويات العالمية، ليصلوا إلى إنتاج منتج محلي بجودة عالمية، مشيرة إلى أن توطين الصناعات مطلب أساسي لا رفاهية فيه، قائلة بالنسبة لأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا فإن هناك شركات ومصانع أخرى تنتجها.