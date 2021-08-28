بـ«سيشن وزفة».. أهالي العريش يستعدون لزفاف عروسين من قصار القامة (صور)

استعد أصدقاء وأقارب حسين حسان الأزعر، 28 عامًا، لعقد قرانه، بعد غد الاثنين، على عروسه أسماء البيك، وهما من قصار القامة، وذلك بعدة برامج وتقاليد سيناوية ومستحدثة.

والتقت «الوطن» العروسين في منزل والد العريس بمدينة العريش، لمعرفة استعداداتهما للزفاف.

«سيشن» في إحدى القرى السياحية

قالت العروس، إنها اتفقت مع عريسها على تنظيم «سيشن» بإحدى القرى السياحية على شاطئ البحر المتوسط بعد الخروج من الكوافير مباشرة، مؤكدة أنها وأسرتها استعدوا تماما لتلك الليلة، وأنها تنقل حاليًا تجهيزاتها لبيت الزوجية بشارع الغاز بوسط مدينة العريش.

زفة تطوف شوارع وميادين المدينة

بدوره، قال العريس حسين حسان الأزعر، عامل خدمات فى التربية والتعليم، إنه اتفق مع أصدقائه على تنظيم زفة عريس بالسيارات بعد الانتهاء من الـ«سيشن»، لتطوف شوارع المدينة، على أن يتم التقاط الصورالتذكارية في الميادين العامة أيضًا، وفي شارع البحر قبل التوجه لإحدى صالات الأفراح.

أم العريس تدعو محافظ شمال سيناء لحضور حفل الزفاف

ووجه أهالي العريس الدعوة لجميع أهالي المدينة لحضور حفل الزفاف، بما فيهم المسؤولين، حيث قالت أم العريس، إنها تتمنى أن يلبي اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدعوة ويحضر الفرح بإحدى صالات مدينة العريش.

وناشدت الأم المحافظ بمنح العريس شقة سكنية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم دائما بأصحاب الحاجات الملحة وذوي الهمم والمعاقين، وتذليل العقبات أمامهم.

يُشار إلى أن قران العروسين عُقد في مدينة العريش، بمباركة الأهل والأصدقاء، وتم الاتفاق على عقد الزفاف يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق، التقت «الوطن» العروسين وأهل العريس من خلال فيديو مباشر بمنزل والد العريس قبل يومين، حكى فيه العريسان قصة ارتباطهما ورؤيتهما لمستقبلهما.